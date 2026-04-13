La société mère de Lidl s’étend vers les télécommunications avec 1Global

Le groupe allemand Schwarz, maison mère de Lidl et Kaufland, mise sur la diversification stratégique. Le groupe de supermarchés prend une participation dans 1Global afin de développer davantage sa branche télécoms, Lidl Connect.

Un renfort pour Lidl Connect

Selon le Handelsblatt, Schwarz acquiert une participation de 10 % dans l’opérateur télécom 1Global pour environ 80 millions de dollars (environ 68 millions d’euros). Jusqu’à présent, Lidl Connect dépendait du réseau de Vodafone, mais grâce à cette collaboration avec 1Global, Schwarz souhaite gagner en flexibilité stratégique. Lidl Connect vend des abonnements mobiles et des cartes SIM et compte environ deux millions de clients en Allemagne.