La société mère d’Iglo s’attend à une année de transition difficile

Food27 février, 2026
© Shutterstock

Le fabricant de produits surgelés Nomad Foods, propriétaire de marques telles que Birds Eye et Iglo, se prépare à une nouvelle année de contraction. Après une baisse de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices en 2025, l’entreprise prévoit également des résultats en baisse en 2026. Le nouveau PDG, Dominic Brisby, parle d’une « année de transition ».

Chiffre d’affaires et bénéfices sous pression

Le chiffre d’affaires organique a baissé de 1,9 % en 2025, pour atteindre 3 milliards d’euros. La baisse en volume s’est élevée à 1,4 %, tandis que l’effet prix négatif a été de 0,5 %. Le chiffre d’affaires déclaré a reculé de 2,2 % au total. L’EBITDA ajusté a chuté de 7,5 % pour s’établir à 523 millions d’euros. Au final, le bénéfice net a chuté de 39,8 % pour s’établir à 137 millions d’euros.

