L’ancien CEIO Tom Heidman devient membre du conseil de surveillance de Jumbo

Tom Heidman, qui était CEO par intérim chez Jumbo l’année dernière, rejoint le conseil de surveillance du détaillant néerlandais. Il remplace Piet Coelewij, dont le mandat expire le 28 mars 2026.

Une vaste expérience

Piet Coelewij était membre du conseil de surveillance de Jumbo depuis le 1er avril 2018. En tant que membre du conseil de surveillance, il a été étroitement impliqué dans le développement du commerce électronique et de la plateforme publicitaire Jumbo Retail Media. Il est désormais remplacé par Tom Heidman, qui peut s’appuyer sur une vaste expérience dans le domaine de la vente au détail et de la gestion et qui a été PDG par intérim de Jumbo Supermarkten en 2025. Au cours de cette période, il s’est fortement impliqué dans l’organisation, a fait la connaissance de l’actuel CEO Jesper Højer et a entretenu des contacts étroits avec les entrepreneurs de Jumbo.

« Fort de sa vaste expérience dans le commerce de détail et de sa passion pour les produits et la qualité, Tom va renforcer le conseil de surveillance en apportant sa contribution sur les questions stratégiques et commerciales. Une contribution importante pour la phase dans laquelle se trouve actuellement Jumbo », déclare Colette Cloosterman-van Eerd.

À compter du 1er avril 2026, le conseil de surveillance de Jumbo sera composé de Colette Cloosterman-van Eerd (présidente), Tom Heidman (vice-président), Jacqueline Hoogerbrugge et Edwin Bouwman.