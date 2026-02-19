Belgique - FR
Jorg Snoeck
Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard chute en raison de revers aux États-Unis et en Chine

Food19 février, 2026
Pernod Ricard enregistre une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices en raison d’une forte diminution de ses ventes en Chine et aux États-Unis. Le groupe intensifie son programme d’économies et présente des perspectives modérées.

Impact des tarifs

Au cours des six mois clos au 31 décembre 2025, le chiffre d’affaires organique de Pernod Ricard a reculé de 5,9 % à 5,3 milliards d’euros, soit un peu moins que la baisse de 5,7 % prévue par les analystes. En raison d’effets de change défavorables, liés notamment au dollar américain, à la roupie indienne et à la livre turque, le chiffre d’affaires déclaré a baissé de 14,9 %. Les bénéfices n’ont guère fait mieux : une baisse de 7,5 % en termes organiques et de 18,7 % en termes déclarés. La société a cité l’impact des droits de douane aux États-Unis et en Chine ainsi que l’inflation comme principaux facteurs de pression.

