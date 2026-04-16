Le chocolat a un goût amer chez Barry Callebaut

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à la guerre en Iran et la surcapacité sur le marché du cacao entraînent une baisse des ventes pour le fabricant suisse de chocolat Barry Callebaut, qui ne prévoit qu’une légère amélioration au cours du second semestre de son exercice.

Une tempête parfaite

Barry Callebaut a vu son chiffre d’affaires reculer de plus de 7 % au premier semestre de son exercice comptable décalé, pour s’établir à 6,75 milliards de francs suisses (7,3 milliards d’euros). À taux de change constants, la baisse s’élève à 3,7 %. Les volumes vendus ont baissé de 6,9 % pour s’établir à 1,01 million de tonnes. Le bénéfice d’exploitation a reculé de 4,2 % pour s’établir à 310,9 millions de francs suisses (337 millions d’euros).