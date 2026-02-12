« Le commerce électronique connaît une croissance fulgurante chez Delhaize »

Bien que le commerce électronique ne représente encore qu’une part modeste du marché alimentaire, les évolutions sont vertigineuses. Delhaize constate que les magasins en ligne et physiques se renforcent mutuellement, les franchisés jouant un rôle important à cet égard.

Une croissance à deux chiffres

Véritable pionnier, Delhaize livre les courses à domicile depuis 1989, initialement avec Caddyhome, un service permettant aux clients de passer leurs commandes par téléphone. En 2001, le détaillant a lancé la boutique en ligne wineworld.com, suivie en 2009 par delhaizedirect.be et en 2016 par Delhaize.be. Au cours des cinq dernières années, les ventes en ligne du détaillant ont connu une croissance à deux chiffres, et cela ne changera pas dans les années à venir : « Le commerce électronique est en plein essor chez Delhaize », déclare Jennifer Nemry, vice-présidente du commerce électronique, de la restauration et des données chez le détaillant. Elle sera l’une des intervenantes du congrès Omnichannel & E-Commerce de RetailDetail, qui se tiendra le 19 mars à Bruxelles.

L’année dernière, le détaillant a déjà lancé plusieurs initiatives remarquées. En mars, Delhaize a ainsi annoncé qu’il serait le premier supermarché en Belgique à ne plus facturer de frais de service pour le retrait des commandes en ligne en magasin. En mai, un nouveau centre de distribution pour le commerce électronique a été ouvert à Forest, permettant à Delhaize de doubler sa capacité de commerce électronique, qui est passée de 25 000 à 50 000 commandes par semaine. L’ambition est claire : le détaillant, qui se présente comme le leader du marché belge de la livraison à domicile, souhaite également devenir le numéro un du click & collect pour les courses.

Les clients en ligne se rendent également dans les magasins

Au cœur de cette stratégie se trouve la vision omnicanale de Delhaize : 80 % des clients qui utilisent le service de retrait font également leurs courses en magasin. Parallèlement, la chaîne de supermarchés attire également de nouveaux clients grâce à ses services en ligne, en particulier les jeunes générations, Les entrepreneurs indépendants ont donc bien compris l’intérêt du collect, devenu un levier essentiel de croissance et de fidélisation.

Cette année et les années suivantes, Delhaize a encore beaucoup de projets en matière d’initiatives omnicanales. Jennifer Nemry ne peut pas encore tout dévoiler, mais elle lèvera un coin du voile lors du RetailDetail Omnichannel & E-Commerce Congress, qui se tiendra le 19 mars à Bruxelles. Également présents sur scène ce jour-là : Laura Toledano, directrice générale Europe occidentale chez Zalando, Kelly Cuppens, PDG de Drukke Mama’s, la boutique en ligne à succès qui a déjà remporté plusieurs prix, et Gino Van Ossel (Vlerick Business School), expert en omnicanal. D’autres intervenants seront annoncés prochainement.

Les billets sont disponibles dès maintenant. Jusqu’au 25 février, vous bénéficiez d’une réduction pour réservation anticipée. N’attendez pas trop longtemps : ces dernières années, ce congrès a toujours affiché complet.