L’enseigne de magasins de quartier Atelier N°11 vise à ouvrir dix succursales

Atelier N°11, l’enseigne qui combine une épicerie fine et un bar à café, a ouvert les portes d’un deuxième magasin phare dans le quartier Nieuw Zuid à Anvers. Il s’agit de la première étape d’un plan de croissance ambitieux.

Un magasin comme lieu de rencontre

Au cours de l’été 2024, RetailDetail a visité le premier établissement d’Atelier N°11, le projet de l’entrepreneur Karel Lambrecht situé Fruithoflaan, dans le quartier Berchem d’Anvers. Il avait alors clairement exprimé son ambition de développer son concept à succès sous forme de franchise, convaincu qu’il y avait une place sur le marché pour un magasin de quartier de qualité qui se distingue de l’uniformité des supermarchés en proposant des produits artisanaux haut de gamme.

Aujourd’hui, l’entrepreneur franchit une nouvelle étape avec l’ouverture d’un deuxième magasin dans la Jos Smolderenstraat, à Nieuw Zuid. Ce magasin de 115 m² réunit sous un même toit le meilleur boucher, boulanger, traiteur, fromager et marchand de fruits et légumes. Le café-bar-restaurant attenant, doté d’une grande terrasse, accueille les habitants du quartier et les travailleurs flexibles pour un café, un petit-déjeuner, un déjeuner ou un apéritif. « Nieuw Zuid est un quartier jeune et branché où les habitants choisissent délibérément des aliments artisanaux et de qualité. Avec Atelier N°11, nous créons ici non seulement un magasin de quartier, mais aussi un lieu de rencontre convivial », explique Lambrecht.

Des chiffres solides

Il s’agit de la première étape d’un plan de croissance ambitieux : dans les quatre ans, l’entrepreneur souhaite ouvrir huit nouvelles épiceries fines en franchise : « Nous nous concentrons en premier lieu sur des quartiers tels que le centre d’Anvers et l’Eilandje, où il y a certainement encore de la place pour des magasins comme le nôtre. » Selon ses propres dires, Atelier N°11 comble le vide créé par la disparition des commerces alimentaires artisanaux : « Là où le boulanger, le boucher et le fromager avaient autrefois chacun leur propre emplacement, nous réunissons à nouveau cette offre dans un magasin de quartier sans l’ambiance d’un supermarché. Chez nous, on vient aussi pour l’ambiance conviviale. »

Le concept commercial d’Atelier N°11 met l’accent sur la qualité et l’expérience plutôt que sur les prix. Les clients semblent prêts à payer un peu plus cher pour obtenir la meilleure qualité possible. Au cours des cinq dernières années, le chiffre d’affaires d’Atelier N°11 Berchem a augmenté de 132,5 %, pour atteindre 1 500 000 euros en 2025. Le chiffre d’affaires prévu pour 2026 s’élève à 1 575 000 euros (+ 5 %). Pour le nouveau magasin à Nieuw Zuid, Karel Lambrecht prévoit un chiffre d’affaires d’environ 750 000 euros la première année.

Deux concepts

L’approche des magasins de Berchem et Nieuw Zuid est délibérément différente. Ainsi, la charcuterie et le fromage sont proposés en libre-service dans le magasin de Nieuw Zuid, contrairement à Berchem où ils sont vendus au comptoir. Alors que Berchem dispose d’une équipe équivalente à sept employés à temps plein, Nieuw Zuid démarre avec trois employés à temps plein. En exploitant lui-même deux concepts de magasins avec des surfaces, des effectifs et des méthodes de travail différents, Lambrecht peut présenter des chiffres, des marges et des processus transparents aux franchisés potentiels. « Ils peuvent ainsi faire un choix éclairé entre deux modèles. En tant que franchisé, vous vous lancez dans un concept éprouvé et rentable, avec le soutien nécessaire en matière de marketing et de logistique », explique Lambrecht.

L’intérieur du nouveau magasin, conçu par l’architecte d’intérieur Lien Van den Broeck de Pantaloni Design à Anvers, est un mélange élégant d’inox. Par beau temps, les clients peuvent profiter de la vue sur un nouveau parc depuis la grande terrasse. La responsable du magasin, Jana Ruys (29 ans), souhaite faire d’Atelier N°11 Nieuw Zuid un véritable centre communautaire: « Outre le magasin et le café, nous organiserons régulièrement des dégustations et des ateliers, par exemple autour du thé ou des accords fromages et vins. Grâce à nos comptes Instagram et TikTok, nous tiendrons nos clients informés de toutes les offres et activités. »