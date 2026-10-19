Le Conseil européen souhaite (une nouvelle fois) supprimer les barrières aux achats

Vendredi dernier, le Conseil européen a réaffirmé la nécessité de prendre d’urgence des mesures visant à éliminer les obstacles au marché intérieur. La conclusion mentionne également expressément les restrictions territoriales de l’offre.

Supprimer les obstacles

« Le Conseil européen réaffirme qu’il est essentiel de réaliser des progrès décisifs dans l’approfondissement et l’intégration du marché unique en supprimant les obstacles restants – notamment les règles fragmentées en matière d’étiquetage et d’emballage ainsi que les restrictions territoriales de l’offre » : c’est ce qu’on peut lire dans un communiqué de presse publié vendredi dernier, le 16 octobre.