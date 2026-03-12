Le distributeur bio Marma reprend la distribution des produits Oxfam

Le distributeur bio Marma rachète 13 marques de la société Biosano, dont les produits belges d’Oxfam et diverses spécialités italiennes. Le marché bio étant en difficulté, les grossistes se voient contraints de se spécialiser.

L’entreprise familiale s’élargit

L’importateur et distributeur bio belge Marma a racheté treize marques du grossiste Biosano, basé à Lierre. Il s’agit notamment de spécialités italiennes, de vins et de produits issus du commerce équitable d’Oxfam. Parmi les nouveaux venus figurent les marques de spécialités italiennes La Terra E il Cielo, Campo et Antica Entoria. Dans le segment des boissons, on trouve différentes marques de vins italiens et espagnols, ainsi que les marques de limonade Proviant et Naturfrisk. Depuis le 1er mars 2026, ces marques sont progressivement intégrées à la gamme de Marma.