Vion cède ses activités allemandes à Group of Butchers

Le groupe néerlandais Vion Food Group se retire du marché allemand : l’entreprise de transformation de viande cède sa branche de restauration collective à Group of Butchers, le groupe de bouchers qui possède des sites de production aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.

Priorité aux Pays-Bas

Concrètement, Vion cède ses divisions de restauration collective Vion Food Service Holding GmbH et Salomon FoodWorld GmbH, y compris leurs filiales, à Group of Butchers. Cette cession concerne également les sites de production de Grossostheim et Holzwickede. Les entreprises ne divulguent pas les détails financiers de la transaction. L’acquisition, qui doit encore être approuvée, devrait être finalisée dans les mois à venir.