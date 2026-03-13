Spadel investit dans des boissons gazeuses pour la flore intestinale

The Source Ventures, le fonds de capital-risque du groupe belge Spadel, investit dans le producteur britannique de boissons Living Things. Cette jeune marque développe des sodas axées sur la santé intestinale, une catégorie qui connaît un essor rapide à l’échelle mondiale.

La santé intestinale, un marché en pleine croissance

Living Things a été fondée il y a seulement deux ans, mais est désormais présente dans 25 000 points de vente, dont les grands détaillants britanniques tels que Tesco, Waitrose et Boots. Le nombre de cafés, d’épiceries fines et d’autres établissements de restauration proposant ces boissons rafraîchissantes est également en augmentation.