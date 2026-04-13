Le géant laitier Arla renonce à son projet de fusion danois

La fusion prévue entre le producteur laitier danois Arla et son concurrent Them Mejeri n’aura pas lieu. Cette décision fait suite à l’opposition des autorités de la concurrence.

Sur le point d’être finalisée

Henrik Lilballe, directeur d’Arla au Danemark, a fait part de sa déception dans un communiqué de presse. « Nous avons fait tout notre possible pour mener à bien cette collaboration et nous sommes reconnaissants de la bonne coopération avec Them Mejeri tout au long de ce processus », a déclaré M. Lilballe. « Nous sommes allés très loin pour atteindre cet objectif. C’est pourquoi nous regrettons que ces projets ne puissent pas être menés à bien. »