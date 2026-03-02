Colruyt Group finalise la vente de ses activités françaises

À l’issue de l’enquête menée par les autorités françaises de la concurrence, Colruyt Group a finalisé la vente de 100 magasins et 45 stations-service DATS 24 le 28 février. Les magasins pour lesquels aucun repreneur n’a été trouvé ont été fermés.

Impact financier

La recherche d’acquéreurs pour les biens immobiliers des magasins pour lesquels aucun repreneur n’a été trouvé, pour les entrepôts de Dole Choisey, Dole Wilson et Rochefort-sur-Nenon, ainsi que pour le bail de l’entrepôt de Gondreville-Fontenoy se poursuit, a annoncé lundi le détaillant dans un communiqué de presse.

La société y fait également le point sur l’impact financier de l’opération. La vente des magasins (activités commerciales et biens immobiliers compris) générera un produit en espèces d’environ 230 millions d’euros au cours du second semestre de l’exercice 2025/26, tandis que la mise en œuvre de l’accord social entraînera un coût de restructuration estimé entre 55 et 65 millions d’euros.

Colruyt était présent en France avec ses propres supermarchés depuis 1996, mais n’est pas parvenu à rentabiliser cette activité. La plupart des magasins ont été rachetés par le Groupement Mousquetaires (le groupe derrière Intermarché et Netto), d’autres magasins ont été cédés à E.Leclerc, Coopérative U et Carrefour. Selon les syndicats, le retrait de France a coûté environ 700 emplois.