Le géant de l’agroalimentaire Cargill étend sa production de chocolat et d’huiles en Belgique

La multinationale agroalimentaire américaine Cargill investit 56 millions d’euros dans trois sites belges. L’entreprise s’adapte aux nouvelles habitudes alimentaires, telles que la réduction de la consommation de sucre et le recours à des graisses plus saines.

Demande pour une alimentation différente

Cargill va investir 30 millions d’euros dans l’extension de la production de chocolat gastronomique sur son site de Mouscron. Le groupe investit 21 millions d’euros dans de nouvelles lignes de production pour l’usine d’embouteillage d’huiles alimentaires à Izegem. 5,4 millions d’euros sont consacrés à une nouvelle installation pilote pour le développement de produits dans son centre d’innovation à Vilvoorde. C’est ce qu’annonce le journal économique De Tijd.

Alors que la croissance du marché alimentaire reste limitée, Cargill souhaite adapter ses activités à l’évolution des habitudes de consommation. « La demande ne porte plus tant sur une alimentation plus abondante, mais sur une alimentation différente », explique Geert Maesmans, directeur de Cargill en Belgique, au journal. « Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits contenant moins de sucre, moins de sel et des graisses plus saines. Les entreprises agroalimentaires misent sur cette tendance. À Vilvoorde, nous collaborons avec nos clients pour développer ce type de produits. »

Le fabricant d’ingrédients pour l’industrie alimentaire compte neuf sites en Belgique et y emploie environ 1 500 personnes.