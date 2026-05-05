Colruyt Group ouvre son 25e magasin urbain Okay City en Belgique

Colruyt Group concrétise son ambition de renforcer sa présence dans les centres-villes : le mercredi 6 mai, le concept urbain Okay City ouvrira un nouveau magasin à Anvers. Il s’agit du septième magasin Okay City de la ville et du 25e en Belgique.

Prix ajustés quotidiennement

Le nouveau magasin, d’une superficie de 400 m², ouvre ses portes dans la Lange Koepoortstraat, au centre d’Anvers. Les clients y trouveront tout ce dont ils ont besoin pour leurs courses quotidiennes, des boissons aux produits d’entretien en passant par un large choix de produits frais : fruits et légumes, viande, poisson, pain et viennoiseries. Les clients pourront également s’y rendre pour prendre un café sur le pouce, un sandwich ou un plat préparé. Cette ouverture s’inscrit dans l’ambition du groupe Colruyt de proposer des formats de magasins plus adaptés aux environnements urbains.

Chez Okay City, les prix sont ajustés quotidiennement en fonction des prix et des promotions des supermarchés du quartier. Le magasin est ouvert sept jours sur sept, de 8 h à 19 h 30. « Pour les habitants du quartier, nous sommes l’étape idéale sur le chemin du retour. De bons fruits et légumes frais, du pain pour le lendemain matin, une solution rapide pour le dîner… Ici, vous trouvez tout au même endroit et toujours à un prix avantageux », explique le gérant Michael De Geynst.