Colruyt Group souhaite développer l’enseigne de prêt-à-manger Bon par le biais de la franchise

Bon, la chaîne de restauration dans laquelle Colruyt Group détient une participation majoritaire, a pour ambition de doubler le nombre de ses établissements d’ici 2030. Cette expansion se fera en partie par le biais de franchisés indépendants.

Gares et centres commerciaux

Aujourd’hui, Bon compte 16 établissements, situés à Bruxelles, Anvers, Liège et Mons. D’ici 2030, la chaîne souhaite doubler sa taille en ouvrant deux à quatre nouveaux restaurants par an. À partir de l’année prochaine, cela se fera également par le biais de contrats de franchise avec des exploitants indépendants, ont déclaré le CEO Frédéric Duqué et le directeur commercial Bert Gillis au journal économique De Tijd. La chaîne vise des emplacements dans les gares, les centres commerciaux et les grandes artères commerçantes. L’enseigne de prêt-à-manger souhaite également étendre sa collaboration avec la chaîne de grands magasins INNO, qui compte aujourd’hui quatre sites.

La croissance est indispensable pour devenir rentable, car en 2024, Bon a encore enregistré une perte d’exploitation de 1,1 million d’euros pour un chiffre d’affaires de 7,5 millions d’euros. L’année prochaine, le détaillant souhaite atteindre le seuil de rentabilité. Les synergies avec d’autres chaînes du Colruyt Group devraient également améliorer la rentabilité : ainsi, Bon fournit également des repas et des salades aux magasins urbains Okay City et, depuis peu, à 50 des 145 supermarchés de quartier d’Okay. La cuisine industrielle de l’entreprise, située à Woluwe, sera agrandie de 600 m² à 2 200 m².

Colruyt Group est l’actionnaire principal de Bon, avec une participation de 55 %. Lorsque la chaîne deviendra rentable, Colruyt pourra, conformément au contrat, la racheter intégralement.