Les marques de distributeur connaissent à nouveau une croissance plus forte que les marques de fabricants, mais pas en Belgique

En 2025 également, le panier d’achat plus coûteux a incité les consommateurs à se tourner davantage vers les marques de distributeur au supermarché. Dans 17 pays européens, les marques de distributeur ont connu une croissance plus rapide que l’ensemble du marché alimentaire, tant en valeur qu’en volume. Pourtant, les marques de fabricants conservent encore une part de marché plus importante presque partout.

La Suisse, championne des marques de distributeur

Le chiffre d’affaires cumulé des marques de distributeurs a augmenté de 4,1 % en 2025, tandis que le marché alimentaire total en Europe a progressé de 3,2 %. Les marques de distributeurs ont pris le dessus en termes de valeur, avec une croissance de 2,7 % ; l’écart avec les marques de distributeurs s’élève à 1,4 point de pourcentage. En volume également, les marques de distributeurs ont pris le dessus. Le nombre total d’unités vendues a augmenté de 0,6 %, mais les détaillants ont vendu 1,3 % de produits en plus sous marque de distributeur. Ces chiffres sont tirés du rapport « A Mosaic of Markets » rédigé par NielsenIQ à la demande de la PLMA, l’organisation internationale des fabricants de marques de distributeur.