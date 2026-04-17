Royal Swinkels enregistre une légère croissance malgré un marché de la bière en difficulté

En 2025, le brasseur Royal Swinkels a su tenir bon sur un marché difficile. L’entreprise familiale à l’origine des marques Cornet et Bavaria a enregistré une légère hausse de son chiffre d’affaires et une augmentation de ses bénéfices, alors même que les volumes étaient sous pression sur plusieurs marchés européens.

« Rester compétitif »

Le chiffre d’affaires a augmenté de 5 millions d’euros pour atteindre 1,118 milliard d’euros. Le résultat d’exploitation (EBIT) est passé de 65,6 millions d’euros à 70,2 millions d’euros. Selon l’entreprise, cette amélioration résulte d’une gestion rigoureuse des coûts et de choix stratégiques judicieux.

Le PDG Peer Swinkels souligne l’importance de la flexibilité dans un secteur volatil : « 2025 n’a pas été une année facile pour notre secteur et nous en ressentons également les conséquences. C’est précisément dans ces moments-là qu’il est important de continuer à regarder vers l’avenir et de rester vigilant dans les choix que nous faisons. »

Royal Swinkels ne prévoit pas d’amélioration rapide des conditions du marché. La baisse de la consommation de bière sur les marchés matures et l’inflation persistante des coûts rendent la croissance moins évidente. Le brasseur mise donc sur la flexibilité, l’innovation et la diversification géographique. Selon le PDG, cette approche porte ses fruits : « Notre position sur le marché s’en trouve clairement améliorée. En tant qu’entreprise familiale, nous montrons que nous savons nous adapter et continuer à construire l’avenir. »

Évolution du mix

Royal Swinkels compense en partie cette pression par une réorientation de son mix de produits. Des marques telles que Bavaria 0.0, Swinckels, La Trappe et Cornet ont connu une croissance, en partie grâce à la demande croissante de variantes sans alcool et à l’expansion internationale. Le brasseur continue en effet d’investir dans la croissance hors d’Europe, notamment en Éthiopie. L’accent passe ainsi du volume à la création de valeur.

Au niveau opérationnel, l’entreprise investit dans l’efficacité et la durabilité : le Swinkels Circularity Index – un indicateur interne de circularité – a atteint 65,2 %, car le groupe considère la durabilité non seulement comme un outil de réputation, mais aussi comme un levier de réduction des coûts à long terme.