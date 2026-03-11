Le groupe suisse Migros se retire d’Allemagne

Avec la vente de la chaîne bio déficitaire Tegut, Migros se retire complètement d’Allemagne. La plupart des magasins sont rachetés par Edeka, tandis que Rewe en reprend également un nombre important.

Forte pression concurrentielle

Migros Zurich, la plus grande division de la coopérative suisse, a racheté Tegut début 2013, mais n’a pas réussi à rentabiliser la chaîne d’environ 300 magasins bio. Malgré une opération de restructuration, Tegut a encore enregistré l’année dernière une perte opérationnelle de 26 millions de francs suisses (près de 29 millions d’euros), contre 55 millions (61 millions d’euros) l’année précédente, avec un chiffre d’affaires en baisse. Au total, l’aventure allemande coûtera à Migros 570 millions de francs suisses (600 millions d’euros) en amortissements.