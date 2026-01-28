Le leader espagnol Mercadona creuse l’écart avec Carrefour et Lidl

En Espagne, Mercadona, leader incontesté du marché, a encore creusé son avance sur la concurrence en 2025. La chaîne approche les 30 % de parts de marché malgré une légère baisse du nombre de magasins. Carrefour et Lidl suivent loin derrière.

El Corte Inglés est le plus grand perdant

Avec 1 603 magasins à la fin de l’année dernière, soit dix de moins qu’en 2024, la part de marché de Mercadona en Espagne a augmenté pour la deuxième année consécutive, atteignant 29,5 %. Le leader du marché dispose ainsi d’une confortable avance sur le numéro deux, Carrefour : le détaillant français détient 7,2 % de part de marché, en légère baisse. La chaîne a ouvert 76 magasins nets pour atteindre un total de 1 175, mais il s’agissait principalement de petits magasins City et Express. La faiblesse du format hypermarché continue de peser. C’est ce qui ressort des chiffres de Nielsen publiés par le site web espagnol Foodretail.