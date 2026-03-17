Le Pain Quotidien poursuit son expansion aux Pays-Bas au Designer Outlet Roermond

Le concept belge de restaurant et de boulangerie Le Pain Quotidien franchit une nouvelle étape dans son expansion aux Pays-Bas avec son arrivée au Designer Outlet Roermond. La chaîne est par ailleurs à la recherche d’un emplacement à La Haye.

Ouverture prévue cet été

À Roermond, Le Pain Quotidien s’associe aux franchisés Roy Janssens et Manou Dolmans, qui vont transformer leur établissement existant. « C’est le Designer Outlet Roermond qui nous a contactés pour redonner vie au restaurant Legato avec un nouveau concept. Étant donné qu’il n’existe pas encore de formule telle que Le Pain Quotidien au Designer Outlet Roermond, et que nous avions déjà un coup de cœur pour ce concept depuis 2020, cette collaboration nous a semblé être la nouvelle étape idéale après consultation de toutes les parties », déclarent-ils.

Pour le Designer Outlet Roermond, cet ajout vient renforcer l’offre actuelle de restauration, explique Pieter Voorst Vader, de la société propriétaire et gestionnaire McArthurGlen : « Nos visiteurs accordent de plus en plus d’importance à une expérience culinaire de qualité et variée dans le cadre de leur journée de sortie. »

L’ouverture est prévue pour l’été 2026. L’expansion néerlandaise de Le Pain Quotidien se poursuit entre-temps : le détaillant recherche activement un emplacement à La Haye. Maastricht et Amsterdam sont déjà des exemples de réussite du concept.