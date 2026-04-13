Le Pain Quotidien souhaite doubler sa taille d’ici 2030

Une trentaine d’ouvertures de magasins sont prévues cette année pour Le Pain Quotidien. La chaîne belge de boulangeries-restaurants souhaite doubler sa taille d’ici 2030 et se concentre principalement sur les points de vente dans les lieux de transit, par l’intermédiaire de partenaires franchisés.

Nouveau franchisé au Royaume-Uni

En 2025, Le Pain Quotidien a réalisé un chiffre d’affaires de 270 millions d’euros, en légère hausse par rapport aux 259 millions d’euros de l’année précédente. Le bénéfice brut d’exploitation est passé de 8,6 à 9 millions d’euros. D’ici 2030, la chaîne espère doubler tant son chiffre d’affaires que le nombre de ses magasins, a déclaré la CEO Annick Van Overstraeten dans une interview accordée au journal économique De Tijd.