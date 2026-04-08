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Écrit par Pauline Neerman
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Le prix de la pomme de terre passe sous la barre du zéro, le secteur se mobilise contre le gaspillage

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Food8 avril, 2026

Le marché européen de la pomme de terre est entré dans une spirale baissière sans précédent : le prix est désormais tombé à zéro euro la tonne. Les collectifs No Waste Army et Waste Warriors alertent sur le fait que, aux Pays-Bas et en Belgique, ce sont au total des centaines de millions de kilos qui risquent d’être perdus.

Surproduction après des années d’expansion

L’effondrement du prix du marché fait suite à une combinaison classique, mais rarement aussi extrême, de facteurs : des récoltes record, la chute des exportations et un marché saturé. Après que les prix soient déjà tombés à 15 euros la tonne à l’automne et à 10 euros la tonne début mars, les producteurs de certains segments paient désormais pour écouler leur production. Pour les pommes de terre de semence, les cotations se situent entre -1 et -2 euros les 100 kilos, selon le cabinet d’études de marché DCA Market Intelligence.

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