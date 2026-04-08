Le prix de la pomme de terre passe sous la barre du zéro, le secteur se mobilise contre le gaspillage

Le marché européen de la pomme de terre est entré dans une spirale baissière sans précédent : le prix est désormais tombé à zéro euro la tonne. Les collectifs No Waste Army et Waste Warriors alertent sur le fait que, aux Pays-Bas et en Belgique, ce sont au total des centaines de millions de kilos qui risquent d’être perdus.

Surproduction après des années d’expansion

L’effondrement du prix du marché fait suite à une combinaison classique, mais rarement aussi extrême, de facteurs : des récoltes record, la chute des exportations et un marché saturé. Après que les prix soient déjà tombés à 15 euros la tonne à l’automne et à 10 euros la tonne début mars, les producteurs de certains segments paient désormais pour écouler leur production. Pour les pommes de terre de semence, les cotations se situent entre -1 et -2 euros les 100 kilos, selon le cabinet d’études de marché DCA Market Intelligence.