Le propriétaire du café ROM rachète son concurrent néerlandais

House of Coffee, le spécialiste belge du café à l’origine des marques ROM et Succes Koffie, rachète son concurrent néerlandais Café Salento et accueille dans le même temps un nouvel investisseur stratégique. Ensemble, ils souhaitent renforcer leur compétitivité sur le marché B2B.

De l’artisanat à l’expansion

Fondée il y a dix ans, House of Coffee regroupe deux marques de café historiques : ROM, dont les origines remontent à 1967, et Succes Koffie, qui torréfie des grains de café depuis 1888. L’entreprise propose des solutions complètes pour les entreprises, la restauration et la vente au détail : des machines à café et des grains de café à la maintenance et aux accessoires.

Avec l’acquisition de Café Salento, un acteur important aux Pays-Bas qui se concentre sur les institutions gouvernementales et les établissements de soins, House of Coffee élargit considérablement sa portée. L’intégration de Café Salento représente un total de plus de 4 000 machines à café installées au Benelux et un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros en 2025, rapporte De Tijd. Les effectifs passent à environ 80 employés.

L’arrivée de Down2Earth, une société d’investissement anversoise qui a fait ses preuves dans les entreprises en croissance, marque également un nouveau chapitre. Tous les actionnaires existants restent à bord. Ensemble, ils souhaitent développer un groupe international spécialisé dans le café, basé en Belgique et aux Pays-Bas, grâce à une stratégie d’acquisition et de développement. Ce double accord devrait leur apporter la puissance financière et l’expertise nécessaires pour concurrencer des acteurs plus importants et cotés en bourse, tels que Miko et Fountain.