Schwarz, propriétaire de Lidl, finalise son acquisition en Roumanie

Le groupe Schwarz, propriétaire de Lidl et Kaufland, a reçu le feu vert pour le rachat de la chaîne roumaine La Cocoș, qui exploite de grands magasins « hypercash ». Le groupe allemand renforce ainsi sa position de leader sur le marché dans ce pays, où Ahold Delhaize occupe la deuxième place.

Prix bas

Schwarz Gruppe a reçu le feu vert des autorités roumaines de la concurrence pour acquérir une participation majoritaire dans le détaillant local La Cocos. La condition est toutefois que la chaîne continue à fonctionner comme une marque indépendante au sein du groupe allemand pendant les cinq prochaines années. Ce dernier prévoit non seulement de renforcer sa position de leader sur le marché roumain avec La Cocoș, mais aussi d’introduire le concept dans d’autres pays européens.