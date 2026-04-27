Ralentissement de la croissance chez Edeka

Le groupe allemand de supermarchés Edeka a enregistré l’année dernière une hausse de son chiffre d’affaires moins forte que l’année précédente. Ce sont les commerçants indépendants qui stimulent la dynamique chez ce détaillant, qui constate un ralentissement chez sa filiale de discount Netto et au sein de son alliance d’achat Everest.

247 nouveaux magasins

En 2025, Edeka a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 2,7 %, pour atteindre 77,3 milliards d’euros. En 2024, le groupe de distribution avait encore enregistré une croissance de 6,5 %. Les quelque 3 200 commerçants indépendants ont vu leur chiffre d’affaires cumulé augmenter de 4,6 % pour atteindre 42,7 milliards d’euros. Netto Marken-Discount a progressé de 1,6 % pour atteindre 17,9 milliards d’euros. Ce taux de croissance est également inférieur à celui de 2024.