Le transformateur de légumes Hak à la recherche d’un nouveau PDG

Après 13 ans au sein de la société, Nicole Freid quitte son poste de directrice générale de l’entreprise de transformation de légumes Hak. Qui lui succédera et ce que Freid compte faire par la suite est encore inconnu.

« Un moment logique »

Mme Freid a pris ses fonctions de directrice générale de Neerlands Glorie Groente & Fruit – mieux connue sous la marque Hak – en septembre 2023, mais occupait auparavant le poste de directrice du marketing et de l’innovation. Sous sa direction, Hak a élaboré une nouvelle stratégie axée sur la « commodité verte moderne ».

L’objectif : aider les consommateurs à préparer rapidement et facilement des repas nutritifs à base de légumes et de légumineuses. L’entreprise a ainsi lancé de nouveaux produits tels que Hak in Pak et Easy Eats et a investi dans des méthodes de culture plus durables.

Le Conseil de surveillance entame, en concertation avec le comité d’entreprise, la recherche d’un successeur. Rien n’a encore été annoncé concernant les projets d’avenir de Freid après son départ. Elle parle dans un communiqué de presse d’« un moment logique pour découvrir et apprendre de nouvelles choses dans un autre contexte ».