Légère augmentation des bénéfices pour Jumbo

Avec un chiffre d’affaires de 10,64 milliards d’euros, Jumbo a réalisé un bénéfice de 33 millions d’euros l’année dernière. Le résultat a été mis sous pression par, entre autres, des investissements dans les prix, l’assortiment et le service, rapporte le détaillant.

« Une année difficile »

Sur chaque tranche de 100 euros dépensés par un client dans le magasin, Jumbo n’a réalisé que 31 centimes d’euro de bénéfice net l’année dernière, selon le rapport annuel qui vient d’être publié. Il s’agit néanmoins d’une augmentation de 16 % : en 2024, la chaîne de supermarchés néerlandaise a enregistré un bénéfice de 28 millions d’euros, contre 22 millions en 2023. La rentabilité a été mise sous pression par des investissements importants dans les prix et les promotions, dans un marché où la concurrence est forte et où les clients sont constamment à la recherche d’avantages, explique le détaillant, qui a également réalisé des économies en achetant de manière plus intelligente et en simplifiant l’organisation.

Sur le plan financier, 2025 a été une année difficile, selon l’entreprise. Le chiffre d’affaires total de Koninklijke Jumbo Food Groep s’élevait à 10,6 milliards, ce qui était déjà connu. La baisse de 80 millions d’euros, soit 0,7 %, par rapport à 2024 s’explique par la disparition du chiffre d’affaires provenant de la vente de tabac et par l’indépendance de la chaîne de restaurants La Place. Si l’on ne tient pas compte de ces facteurs, le chiffre d’affaires aurait augmenté d’environ 300 millions, soit 3 %. La part de marché de Jumbo aux Pays-Bas a baissé à 19,9 %, mais a de nouveau augmenté au cours du second semestre.

« Nouvelles initiatives »

En Belgique, Jumbo a enregistré une croissance de 25 % pour atteindre un chiffre d’affaires de 496 millions d’euros. Le détaillant a ainsi connu une croissance supérieure à celle du marché et sa part de marché a augmenté pour atteindre près de 2 % à la fin de l’année.

« Je vois de nombreuses opportunités de poursuivre la croissance de Jumbo sur les marchés néerlandais et belge, en collaboration avec tous nos collègues, entrepreneurs et partenaires, et d’attirer encore plus de clients », déclare le nouveau PDG Jesper Højer. « Nous avons commencé l’année avec une énergie renouvelée et nous continuons à nous appuyer sur notre stratégie affinée. Nous sommes attentifs à ce qui est important pour nos clients et nous continuons à miser sur notre formule unique qui combine un large assortiment, le meilleur service et des prix avantageux. Cette année, nous allons lancer de nouvelles initiatives qui surprendront nos clients. »