Les bars à cafés Joe & The Juice s’installent en Inde

La chaîne de jus et de café Joe & The Juice fait son entrée sur le marché indien : grâce à un accord de franchise avec le groupe milliardaire Aditya Birla Group, la formule danoise prévoit d’ouvrir jusqu’à 90 établissements dans le pays.

Lancement prévu l’année prochaine

Joe & The Juice poursuit son expansion internationale en Inde : les premiers magasins devraient ouvrir dans les 12 à 18 mois. À terme, la chaîne prévoit d’ouvrir jusqu’à 90 établissements.

Le déploiement se fera dans le cadre d’un partenariat avec Aditya Birla Group, l’un des plus grands conglomérats du pays, avec un chiffre d’affaires annuel de 67 milliards de dollars américains (environ 62 milliards d’euros).