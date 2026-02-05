Les Belges commandent moins de repas à domicile

La prochaine augmentation de la TVA sur les livraisons de repas met en avant des plateformes telles que Takeaway.com, Deliveroo et Uber Eats. Mais dans quelle mesure sont-elles réellement ancrées dans la vie quotidienne des familles belges ? Et qui les utilise le plus souvent ?

La moitié des ménages commandent, mais moins souvent

50 % des familles belges se font livrer un repas à domicile au moins une fois par an. C’est ce qui ressort des données sur la consommation recueillies par le bureau d’études Dividuals. Cependant, cette moyenne cache d’importantes différences régionales et démographiques. Ainsi, la fréquence des commandes est en baisse depuis 2021, bien que davantage de personnes utilisent ces services. En revanche, les Belges vont plus souvent au restaurant.