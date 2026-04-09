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Écrit par Pauline Neerman
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Les commerçants belges font-ils délibérément fi de l’interdiction de vendre du tabac aux mineurs ?

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Food9 avril, 2026
Shutterstock

Selon des contrôles effectués par des clients mystères, 54 % des commerçants belges continuent de vendre des produits du tabac et des cigarettes électroniques à des mineurs. Pourtant, la vente à des jeunes de moins de 18 ans est interdite depuis six ans déjà.

Les magasins de nuit et les supermarchés en infraction

Le décalage avec les chiffres officiels des inspections est frappant. Les contrôles classiques ne détectent une infraction que chez 3 % des commerçants. Mais dès que les services d’inspection font appel à des mineurs comme clients mystères, le tableau bascule complètement. Le Service public fédéral Santé publique a contrôlé 902 points de vente et a constaté que plus de la moitié enfreignait les règles.

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