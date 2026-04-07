Les détaillants français se livrent une concurrence acharnée sur le marché de la proximité

Sur le marché français, toujours dominé par les grands hypermarchés, les distributeurs alimentaires nourrissent d’ambitieux projets d’expansion pour leurs magasins de proximité. E.Leclerc, la Coopérative U et Intermarché, entre autres, contestent la position de leader de Carrefour sur ce segment.

Rattraper son retard

Le leader français E.Leclerc, connu pour ses grands hypermarchés, a ouvert en mars un magasin de seulement 100 m² dans un petit village de Dordogne. Il s’agit du plus petit magasin de la chaîne dans le pays. Il est géré et approvisionné par le propriétaire d’un hypermarché situé à dix kilomètres de là. Les clients peuvent s’y faire livrer un assortiment plus large au point de retrait situé près du magasin du village. Il s’agit d’un nouveau modèle grâce auquel le distributeur espère se développer en milieu rural, écrit le magazine spécialisé LSA.