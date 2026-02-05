Des économies réalisées permettent à Sligro d’augmenter ses bénéfices

Malgré un chiffre d’affaires en légère baisse l’année dernière, les économies réalisées ont permis à Sligro d’enregistrer un bénéfice net plus élevé, même si la rentabilité en Belgique reste à la traîne. Le grossiste en restauration collective constate une reprise prudente du marché.

Les consommateurs dépensent un peu plus

Sligro avait déjà annoncé dans une mise à jour début janvier que le chiffre d’affaires avait baissé l’année dernière en raison de l’arrêt de la vente de tabac. Hors tabac, le chiffre d’affaires a augmenté de 1,7 % en 2025, passant de 2,6 à 2,7 milliards d’euros. Grâce à une reprise prudente des marchés et à la maîtrise des coûts, le résultat d’exploitation (EBIT) a augmenté de 11 millions d’euros pour atteindre 54 millions d’euros et le bénéfice net de 6 millions pour atteindre 30 millions d’euros.