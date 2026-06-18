La guerre en Iran réduit de moitié la croissance du chiffre d’affaires de Tesco

Chez Tesco, le chiffre d’affaires à périmètre constant au Royaume-Uni a augmenté de 1,8 % au cours du dernier trimestre (jusqu’à fin mai), soit un rythme nettement inférieur à celui du trimestre précédent. Les prix élevés du carburant pèsent sur le leader du marché britannique, tout comme la météo, qui a été moins ensoleillée que l’année dernière et a donc moins incité à organiser des fêtes (dans le jardin).

Ralentissement de la croissance

Le plus grand distributeur du Royaume-Uni affiche un chiffre d’affaires comparable de 13,4 milliards de livres sterling (15,8 milliards d’euros) pour les trois mois clos fin mai. Ce chiffre est nettement inférieur à la croissance de 4,2 % enregistrée au trimestre précédent. Les ventes en ligne ont toutefois progressé de 8,9 %, contribuant ainsi à une hausse globale de 1 % du chiffre d’affaires du groupe.