Les magasins belges Tanger Marché fermés pour cause de travail au noir

Les six succursales belges de la chaîne de supermarchés ethniques néerlandaise Tanger Marché ont été fermées : après une opération de contrôle à grande échelle, des cas d’emploi illégal ont été constatés dans les magasins.

Les magasins restent fermés

Les trois magasins bruxellois et les trois magasins anversois de la chaîne halal Tanger Marché resteront fermés pour le moment, après les contrôles effectués mardi soir par la police et l’inspection sociale. « Au total, seize personnes travaillaient illégalement dans l’ensemble des magasins. Quatre autres ont pris la fuite avant de pouvoir être contrôlées », a déclaré Valentina Marocchi, porte-parole du parquet du travail de Bruxelles, au journal Gazet Van Antwerpen. La police a également saisi 16 000 euros en espèces dont l’origine n’a pas pu être prouvée.

Tanger a été fondée par la famille Barghaoul. L’entreprise a démarré dans les années 80 comme grossiste en poulets, puis s’est diversifiée dans la boucherie et a ouvert en 2010 le premier supermarché halal à Amsterdam. En Belgique, la chaîne a ouvert son premier magasin en janvier 2014 à Anvers. Le détaillant compte huit succursales aux Pays-Bas et cinq en France.