Les marques de distributeur poursuivent leur ascension en Europe

Les ventes de produits sous marque de distributeur ont augmenté de 15,3 milliards d’euros en Europe l’année dernière, tandis que leur part de marché a atteint 38,8 %. La Suisse reste en tête, tandis que la Norvège affiche la plus faible part de marques de distributeur.

Plus de 387 milliards de chiffre d’affaires

Selon les données de NielsenIQ pour le rapport sur le marché des marques de distributeur de la Private Label Manufacturers Association (PLMA), le chiffre d’affaires total des marques de distributeur a augmenté de 15,3 milliards d’euros en 2025, pour atteindre une valeur de plus de 387 milliards d’euros. La part des marques de distributeur dans 17 pays européens a atteint 38,8 % l’année dernière, soit une augmentation de 0,33 point de pourcentage sur un an. Elle a augmenté dans 12 des 17 marchés.