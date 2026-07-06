Les prix baissent dans les supermarchés belges, mais la France reste moins chère

Le mois dernier, les prix dans les supermarchés belges ont baissé pour la première fois en quatre ans, selon l’association de consommateurs Testachats. En France, les consommateurs belges font encore de meilleures affaires, tandis que les Pays-Bas sont globalement plus chers.

Fruits et légumes moins chers

Malgré la guerre au Moyen-Orient, l’inflation continue de baisser, comme le montrent les relevés de prix effectués par l’association de consommateurs Testachats sur plus de 3 000 produits chez Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Aldi et Lidl. En juin, les prix ont même baissé pour la première fois en quatre ans, de 0,41 %.

Ce sont surtout les fruits et légumes qui ont baissé de prix. Les raisins sans pépins coûtent 13 % de moins que l’année dernière, les mangues sont 10 % moins chères, tandis que le chou-fleur et les myrtilles ont chacun baissé de 6 %. En raison d’une offre excédentaire suite à une bonne récolte, le prix des pommes de terre est en moyenne inférieur de 10 % à celui de l’année dernière. En revanche, la viande d’agneau coûte 14 % de plus, le cabillaud est 10 % plus cher, le filet de dinde a augmenté de 9 % et le thon en conserve coûte 6 % de plus. Les dosettes de café (+9 %) et le café moulu (+5 %) sont également plus chers que l’année dernière.

Une grande différence avec la France

Une comparaison portant sur plus de 100 produits en Belgique, aux Pays-Bas et en France montre que la France est nettement moins chère et que les Pays-Bas sont, en général, plus chers que la Belgique. Les produits d’entretien sont même en moyenne 40 % moins chers en France, où le poisson et la viande sont également nettement moins chers.

En moyenne, les consommateurs paient 15,3 % de moins en France qu’en Belgique, tandis qu’aux Pays-Bas, ils paient 14 % de plus. La France reste la destination préférée des Belges pour faire leurs courses : ils ont dépensé environ 461 millions d’euros dans les supermarchés français, contre 131 millions aux Pays-Bas. L’association de consommateurs ne dispose pas de chiffres concernant l’Allemagne.