Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Jorg Snoeck
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Les prix des engrais montent en flèche, les denrées alimentaires suivront-ils ?

icon
Food9 mars, 2026

La guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran fait une autre victime inattendue : partout dans le monde, les agriculteurs voient le prix des engrais chimiques monter en flèche. Alors que la saison des semailles commence, les prix des denrées alimentaires risquent également d’augmenter.

Approvisionnement mondial en danger

La comparaison avec 2022 est déjà faite, lorsque l’invasion russe en Ukraine a fait grimper les prix du blé, des engrais et de l’énergie, entre autres. Il s’agissait alors du plus grand choc des matières premières depuis les années 1970, et un nouveau choc se profile déjà à l’horizon.

En savoir plus sur... Food
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail