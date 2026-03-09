Les prix des engrais montent en flèche, les denrées alimentaires suivront-ils ?

La guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran fait une autre victime inattendue : partout dans le monde, les agriculteurs voient le prix des engrais chimiques monter en flèche. Alors que la saison des semailles commence, les prix des denrées alimentaires risquent également d’augmenter.

Approvisionnement mondial en danger

La comparaison avec 2022 est déjà faite, lorsque l’invasion russe en Ukraine a fait grimper les prix du blé, des engrais et de l’énergie, entre autres. Il s’agissait alors du plus grand choc des matières premières depuis les années 1970, et un nouveau choc se profile déjà à l’horizon.