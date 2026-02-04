Les prix élevés du cacao pèsent sur les bénéfices de Mondelez

Après un quatrième trimestre solide, Mondelez International, propriétaire de marques connues telles que Oreo, Milka et LU, annonce pour l’ensemble de l’exercice une croissance de son chiffre d’affaires, mais une forte baisse de ses bénéfices en raison des prix « sans précédent » du cacao.

Perspectives prudentes

L’année dernière, Mondelez International a vu son chiffre d’affaires net augmenter de 5,8 % pour atteindre 38,5 milliards de dollars (environ 36 milliards d’euros), principalement en raison de hausses de prix, car les volumes étaient sous pression. Les bénéfices ont également diminué en raison du coût élevé des matières premières, notamment des hausses sans précédent des prix du cacao, même si, selon l’entreprise, la baisse des coûts de production a permis de compenser en partie cette hausse. Le bénéfice net a baissé de 46,8 % pour atteindre 2,4 milliards de dollars (environ 2,3 milliards d’euros). La rentabilité s’est toutefois améliorée au quatrième trimestre.