Les publicités de Lidl et Iceland interdites au Royaume-Uni

Lidl et Iceland ont tous deux dû retirer des publicités au Royaume-Uni. Ce sont les premiers distributeurs à être sanctionnés en raison de la récente interdiction britannique de la publicité pour la malbouffe.

Première opération de contrôle

Depuis janvier, il est interdit au Royaume-Uni de faire de la publicité à la télévision avant 21 heures pour les produits dits HFSS (riches en graisses, en sel et en sucre). Les publicités payantes en ligne pour les aliments malsains sont également interdites. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’efforts plus larges du gouvernement visant à lutter contre l’obésité infantile croissante au Royaume-Uni.