La maison de champagne Pommery étudie une vente à Henkell (Dr. Oetker)

Maison Pommery & Associés, qui croule sous le poids d’une dette importante, a entamé des négociations exclusives en vue de céder une participation majoritaire à Henkell International, la division boissons du groupe allemand Dr. Oetker.

Créer un acteur mondial

Maison Pommery & Associés entame des négociations exclusives avec Henkell International pour une période de deux mois concernant un projet de collaboration stratégique, dans le cadre duquel Henkell International deviendrait actionnaire majoritaire de Maison Pommery & Associés. C’est ce qu’a annoncé la société mardi soir dans un communiqué de presse.