Les restaurants Ikea vont être équipés de bornes numériques

Après le succès des projets pilotes menés en Espagne et au Portugal, un premier restaurant Ikea en Belgique s’est désormais équipé d’une solution de commande en ligne. Celle-ci permet d’augmenter la fréquentation et d’améliorer la satisfaction des clients.

Plus rapide et plus efficace

Dans le restaurant rénové d’Ikea à Liège, en Belgique, les clients peuvent désormais commander et payer via des bornes numériques. Bientôt, cela sera également possible via l’application Ikea. Les clients viendront alors récupérer leur repas lorsqu’il sera prêt. Ceux qui sont moins à l’aise avec les outils numériques et préfèrent commander de manière classique peuvent toujours le faire.

Ce projet pilote belge s’inspire de tests concluants menés dans d’autres pays. Grâce à ce nouveau parcours de commande, tout se déroule plus rapidement et plus efficacement, ce qui permet au restaurant de mieux servir un plus grand nombre de clients. Les projets pilotes en Espagne et au Portugal montrent déjà une nette amélioration : la satisfaction des clients augmente et la fréquentation progresse de 14 % grâce à la numérisation.

Une collaboration plus fluide

Ce concept modifie également le rôle des collaborateurs. Les équipes des pays pilotes témoignent d’une collaboration plus fluide et d’un environnement de travail plus agréable. La cuisine a été réaménagée sur la base des retours des collaborateurs.

« Les premiers résultats à l’étranger sont particulièrement positifs et confirment que nous pourrons également appliquer cette innovation dans d’autres magasins ultérieurement », déclare Roeland Michiels, Country Food Manager chez Ikea Belgique. « Pour de nombreux clients, le restaurant est une étape incontournable lors de leur visite chez Ikea. Grâce à cette innovation, nous rendons ce moment encore plus fluide, moderne et agréable. »