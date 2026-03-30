Les vins belges ont connu une année 2025 pétillante

Le secteur viticole belge a atteint un record historique en 2025. La production a grimpé à 4,3 millions de litres, soit pas moins d’un quart de plus que lors de la précédente année record, 2023.

La Wallonie fait plus avec moins de terres

Après une année 2024 exceptionnellement mauvaise, durant laquelle la production était retombée à 1,2 million de litres, le secteur s’est fortement redressé. En 2023, la production s’élevait encore à 3,4 millions de litres, ce qui rend d’autant plus remarquable le bond à 4,3 millions de litres en 2025. Les viticulteurs belges ont bénéficié de conditions météorologiques favorables, mais leur croissance est également structurelle, grâce à une augmentation d’échelle et à une professionnalisation croissante.