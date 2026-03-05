Les voleurs préfèrent l’alcool, la viande et le café

Dans les supermarchés, la plupart des voleurs volent parce qu’ils en ont la possibilité, pas parce qu’ils en ont besoin : l’alcool et d’autres produits coûteux sont les plus souvent volés, comme le café ou la charcuterie. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude européenne à grande échelle.

Préférences locales

Une nouvelle étude, menée par la société espagnole STC en collaboration avec des partenaires de quinze pays, révèle une tendance frappante dans les vols commis dans les supermarchés. Les boissons alcoolisées sont de loin les produits les plus volés dans les supermarchés européens, suivies par les produits de santé et de beauté, la viande, le chocolat et le café. C’est ce que rapporte le magazine spécialisé Aral.