L’hypermarché Carrefour de Hasselt perd plus de la moitié de sa superficie

Le groupe immobilier Redevco prévoit un réaménagement en profondeur du parc commercial vieillissant situé sur la Herkenrodesingel à Hasselt. Dans ce cadre, la superficie de l’hypermarché Carrefour sera réduite de plus de moitié.

Plus moderne et plus compact

Aujourd’hui, l’hypermarché Carrefour situé sur le périphérique de Hasselt s’étend encore sur 11 588 m², mais sa superficie sera bientôt réduite de manière significative pour atteindre 4 537 m². L’espace libéré sera occupé par de nouveaux commerçants. Le projet doit être achevé d’ici cinq ans au plus tard, rapporte Het Belang van Limburg. Le complexe, qui date de 1969, a besoin d’une modernisation en profondeur. Redevco souhaite rendre le site plus attractif et plus durable.

Les enseignes déjà présentes dans le parc commercial, dont Pearle, Leonidas et Pizza Hut, seront intégrées dans le nouveau bâtiment. Il y aura également de la place pour de nouveaux venus, notamment Jysk, le supermarché asiatique Asia & More et un magasin « de type Coolblue », selon la demande de permis. Brico, Auto 5 et la station-service Shell resteront en place sous leur forme actuelle.

« Nous considérons ces plans comme une belle opportunité d’optimiser notre magasin à Hasselt et de le transformer en un espace plus moderne et plus compact, qui répondra encore mieux aux besoins actuels et à l’évolution des habitudes d’achat de nos clients », a déclaré Carrefour Belgique au journal. On ne sait pas encore si des emplois seront supprimés. Le magasin restera ouvert pendant les travaux. Carrefour possède un autre grand hypermarché à Kuringen, à peine trois kilomètres de là.