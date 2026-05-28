L’enseigne de prêt-à-manger Bon (Colruyt Group) conclut un accord avec Brussels Airlines

À partir du mois de juin, Brussels Airlines servira sur tous ses vols court et moyen-courriers des sandwichs de la chaîne belge de restauration rapide Bon, propriété de Colruyt Group. Chaque année, plus de 450 000 sandwichs Bon seront servis à bord des vols européens.

Nouvelle ligne de production

Brussels Airlines a désormais choisi Bon comme fournisseur de produits frais pour son offre « buy-on-board » sur les vols court et moyen-courriers, annonce Colruyt Group dans un communiqué de presse. Ces dernières années, la compagnie aérienne a également développé des partenariats avec des marques belges telles que Neuhaus et Tomorrowland.

Afin de répondre à la forte demande, Bon ouvre une nouvelle ligne de production dans ses cuisines, où travailleront neuf collaborateurs. « Nous avons élaboré plus de 40 recettes avant d’arriver à la sélection finale : des sandwiches qui restent fidèles à notre promesse de fraîcheur et de préparation artisanale, tout en étant parfaitement adaptés à un service à bord. Les passagers pourront toujours choisir parmi quatre sandwiches différents, avec une offre qui changera plusieurs fois par an », explique Bert Gillis, directeur commercial chez Bon.

Depuis sa création en 2015, Bon s’est développée pour devenir une chaîne comptant 17 magasins répartis dans toute la Belgique. Au cours des prochaines années, la marque souhaite poursuivre son expansion, avec pour objectif d’atteindre plus de 50 établissements d’ici 2032, en partie via la franchise. Colruyt Group est l’actionnaire principal de Bon, avec une participation de 55 %.