Lidl lance son « Trolley Bag » viral en Belgique, mais il n’est pas à vendre

En collaboration avec le designer américain Nik Bentel, Lidl lance une édition limitée du « Trolley Bag », un sac à main inspiré d’un caddie. Après le succès international du « Croissant Bag », Lidl mise à nouveau sur la rareté, la visibilité et l’impact viral.

Tirer parti du battage médiatique

Lidl et Bentel ont déjà prouvé en 2024 que la combinaison de l’ironie et de la rareté fonctionne. Le précédent Croissant Bag, clin d’œil au sac de boulangerie brun classique, a provoqué une ruée. Le stock complet a été épuisé en deux minutes. Le sac coûtait initialement environ 59 euros, mais il est ensuite apparu sur le marché secondaire à des prix supérieurs à 2 000 euros.

Avec le Trolley Bag, Lidl poursuit sur cette lancée. Le nouveau sac à main s’inspire du caddie : son design reprend fidèlement la forme originale, y compris la poignée et une petite chaîne porte-jeton fonctionnelle, compatible avec les véritables chariots de supermarché. Avec cet article accrocheur, Lidl espère renforcer sa pertinence auprès d’un public jeune et sensible à la mode, sans pour autant renoncer à son identité fondamentale de discounter.

En Belgique, Lidl a opté pour une stratégie de distribution exclusive. Le Trolley Bag ne sera pas commercialisé dans les magasins. À la place, Lidl organise à partir du 25 mars un concours sur ses réseaux sociaux. L’entreprise offre un nombre limité d’exemplaires. Les personnes intéressées peuvent également s’inscrire gratuitement à une loterie sur le site web de Nik Bentel. Là aussi, seul un nombre limité de sacs est disponible.