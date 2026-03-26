Lidl lance une campagne européenne avec Andre Agassi pour sa marque maison Silvercrest

Silvercrest, la marque européenne d’articles de cuisine et d’électroménager de Lidl, lance une grande campagne publicitaire en collaboration avec Andre Agassi, huit fois vainqueur du Grand Chelem et cuisinier amateur passionné.

Numéro un européen

Agassi devient l’égérie de la première campagne publicitaire européenne pour Silvercrest, sous la devise « Silvercrest vous facilite la vie ». Après Parkside (bricolage) avec Arnold Schwarzenegger et Crivit (sport) avec Steffi Graf, c’est la troisième marque non alimentaire avec laquelle Lidl se lance à grande échelle en Europe.

Dans cette campagne humoristique, qui débutera le 28 mars sur différents canaux, les animaux de compagnie d’Andre Agassi et de Stefanie Graf commentent les actions d’Agassi tandis qu’il cuisine, repasse et fait le ménage.

Silvercrest se positionne comme une marque simple et conviviale, dotée d’une technologie performante qui aide les gens dans leurs tâches quotidiennes. Selon Lidl, la marque est d’ores et déjà numéro un en Europe dans le domaine des appareils de cuisine et ménagers. L’un de ses best-sellers est Monsieur Cuisine, un robot de cuisine intelligent à commande vocale.