Lidl recherche 240 nouveaux collaborateurs en Belgique

Avec l’ambition d’ouvrir six nouveaux magasins par an, Lidl souhaite recruter plus de 240 nouveaux collaborateurs en Belgique au cours des 12 prochains mois. Il s’agit de postes variés, allant des employés de magasin à la logistique, dans tout le pays.

Les débutants sont également les bienvenus

Lidl va investir massivement dans sa croissance sur le marché belge au cours des prochaines années. Le discounter ouvrira bientôt à Anderlecht son plus grand supermarché du pays, d’une superficie de 1 714 m² et créant une vingtaine de nouveaux emplois. Afin de renforcer les équipes des 304 autres magasins, 60 à 72 postes supplémentaires seront à pourvoir. À Herentals, le détaillant construit d’ici avril 2027 un nouveau centre de distribution qui nécessitera environ 140 profils logistiques, techniques et opérationnels. Pour le service d’expansion au siège social, l’entreprise recherche des juristes, des économistes et des architectes.

Les débutants sont les bienvenus : Lidl dispose d’un programme « Young Talent », spécialement destiné aux diplômés ayant entre zéro et deux ans d’expérience. En 2026, plus de 15 postes seront à pourvoir dans divers domaines tels que la vente, la logistique et la finance. Ce parcours structuré offre la possibilité d’évoluer rapidement vers des fonctions à responsabilités grâce à un accompagnement personnalisé sur mesure. Le distributeur emploie plus de 11 000 personnes en Belgique.