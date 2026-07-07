Lidl recrute Thomas Vaarten au poste de Chief Customer Officer

Lidl Belgique & Luxembourg annonce la nomination de Thomas Vaarten au poste de Chief Customer Officer (CCO). Il possède plus de quinze ans d’expérience dans le secteur de la grande distribution, notamment chez A.S. Adventure et Beliving, la société mère d’Exterioo et de Juntoo.

« Être le premier choix du client »

M. Vaarten, qui s’est déjà familiarisé avec les rouages de l’entreprise ces derniers mois, pilotera, dans le cadre de ses nouvelles fonctions de direction, quatre piliers stratégiques au sein de la chaîne de magasins discount : le marketing, l’ambassade de la marque, les ventes et les relations clients. En résumé, l’ensemble du parcours client, de la stratégie marketing (prospectus, TV, radio, digital) à la modernisation du concept de magasin (caisses en libre-service, merchandising), en passant par la fidélisation via l’application Lidl Plus et le service client.

« Sans le client, nous n’avons pas de raison d’exister », affirme-t-il. « C’est lui qui choisit Lidl jour après jour. Notre ambition est de devenir son premier choix absolu. Pour y parvenir, nous capitaliserons sur notre ADN de discounter et notre simplicité, tout en innovant pour fidéliser les consommateurs d’aujourd’hui et de demain. Et nous relèverons ce défi ensemble, grâce à notre forte culture d’entreprise. »

Avant de rejoindre Lidl, M. Vaarten a travaillé pendant huit ans chez A.S.Adventure Group (notamment en tant que directeur des ventes et de l’omnicanal), puis pendant six ans en tant que directeur commercial chez Exterioo et Juntoo. Il a littéralement grandi dans le magasin de ses parents.